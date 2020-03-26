苗栗警分局各派出所、分駐所陸續建置完成洗手台，巡邏員警返所或洽公民眾均可使用。（巫靜婷攝）

竹南警分局防疫超前部屬，率先在警局大門增設洗手台，勤方便民眾洗手顧健康。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

防疫超前部屬，苗栗縣各分局轄區派出所、分駐所，陸續在大門口建置簡易洗手台，搭配洗手乳、肥皂、酒精、額溫槍等，要求進入警局的警察同仁、洽公民眾、志工、訪客需落實勤洗手、量體溫的觀念，加強自主衛生管理，防堵疫情衝擊人民保母的健康。

苗栗縣警局局長翁群能日前到竹南警分局視察時，發現竹南分局防疫有創新作為，不僅在警局大門旁增設簡易洗手台，還提供酒精噴霧機供洽公民眾及員警使用，若遇到民眾對室內洽公有疑慮或感到身體不適，大門口另設置「戶外洽公區」，方便民眾也分散感染風險，通令其餘4分局參照辦理。

竹南警分局提供酒精噴霧機方便民眾消毒。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

竹南警分局設置戶外洽公區。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局大門洗手台也建置完成，方便員警及民眾洗手使用。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局表示，縣內各分局、派出所、分駐所陸續完成洗手台建置，除了要求執勤員警返所後需落實正確洗手，來警局洽公的民眾、志工、訪客也能多加利用，「勤洗手是防範病毒的不二法門」，現在進入各警察機關，除了要量體溫，也要求民眾加強手部清潔，保護自己、保障他人。

新冠肺炎疫情持續擴大，警方因偵辦案件接觸人士龐雜，還得站在第一線防堵居家隔離、檢疫者趴趴走，避免辦公室內近距離交談有染疫疑慮，除了規畫於通風良好處設置簡易臨時偵訊處，座位中間以透明塑膠板相隔，戴口罩、勤洗手，加強總總防疫作為，希望讓員警辦案更有保障。

(中時 )