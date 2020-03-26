新冠肺炎疫情持續延燒，為了保護民眾以及辦公同仁，高雄市三民區公所祭出防疫新招，將公所內與民眾接洽的服務台架設防疫隔板，有效阻隔對談中噴出的飛沫，也落實高雄市政府日前提出的新禮貌運動政策，獲得民眾及服務人員一致好評。

三民區地域廣闊、人數眾多，每天在三民區公所進出的民眾超過500人，因此區公所相當重視新冠肺炎的防疫工作，區長蘭美珍發現民眾與服務同仁近距離交談時，有飛沫傳染的疑慮，便突發奇想，請廠商架設透明防疫隔板，希望阻絕飛沫接觸，讓民眾或同仁都多一層防護。

三民區副區長吳茂樹表示，區公所製作的防疫隔板的訊息，有分享在各區長的群組，此消息一出，有許多區公所覺得相當有趣，紛紛打電話來尋問防疫隔板的相關問題，除了防疫隔板，也有派人在門口量體溫、電梯按鍵消毒等，其他防疫工作也相當嚴謹。

社會課同仁丁郁珊表示，設置防疫隔板對同仁們是一大保障，現在大家都在防疫，若有些沒戴口罩的民眾到區公所洽公時，就可以有效阻絕口水，此外，設置隔板，對民眾的個人資料也較有隱私效果，不容易被旁人觀看。

到區公所洽公的蒲姓民眾表示，因為加了防疫隔板，讓他在與服務人員交談時，使雙方常常聽不清楚，需要加大音量再重復一次，但為了防疫，他可以多講2次都沒關係，他對於區公所做此透明防疫隔板相當肯定，因為區公所人流來來去去，多一層防護對大家都好。

(中時 )