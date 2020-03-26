台股與美股高度連動，讓金管會主委顧立雄無法一覺到天明。顧立雄26日在立法院財委會表示，近期美股震盪實在太大，常常現貨大漲，但期貨卻下跌，因此他常常半夜起床看美股走勢。即要作隔日台股因應措施，必須半夜先看美股表現。

立委曾銘宗質詢顧立雄預估台股何時才能穩定下來？顧立雄回應：「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關鍵是疫情要控制住」。曾銘宗分析，台股穩定有二大關鍵因素，一是這波股市下跌是因為疫情，但歐美疫情才剛起步，不知會燒多久，二是台股跟美股高度連動，萬一美股再跌，台股不跌也不可能。

顧立雄坦言，台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最近實在震盪太激烈，曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄坦言：「有時候會起床看一下道瓊盤勢！」

曾銘宗也表示，過去在當金管會主委時常常下午四點就看歐股，晚上看美股，半夜再起床看收盤。即因為全球資本市場波動太劇烈，身為金管會主委難以一覺到天明。

(工商 )