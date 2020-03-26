據英國《金融時報》24日報導，為滿足股東阿布達比主權財富基金、避險基金埃利奧特管理公司的要求，同時提升自己的主控權，孫正義被爆密謀將軟銀集團 (SBG、9984-JP)私有化，上周末曾與股東討論利用槓桿收購將SBG下市，但因為施行困難而暫停。

在新冠肺炎衝擊下，軟銀集團股票市值縮水，低於6兆日圓。藉此機會，避險基金埃利奧特管理公司於2月開始收購3%股票，同時表示將加碼投入2兆日圓收購，並要求增加外部董事席次。

知情人士說，上周末孫正義和避險基金埃利奧特管理公司等股東討論以槓桿收購軟銀集團，讓軟銀集團下市，但這私有化方案只存在半天。

私有化方案隔天，軟銀集團於周一宣布，將處份4.5兆日圓的公司資產，投入2兆日圓買進庫藏股，並藉由負債壓縮來強化公司財務。

軟銀旗下的軟銀基金近年頻傳投資失利，去年第四季業績亦直接受WeWork拖累，孫正義曾坦承對WeWork的負面因素視而不見，過度投資感到後悔。

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(中時電子報)