國標女王劉真上月因心臟問題入院開刀，本月22日不幸病逝，享年44歲，劉真留下愛她的老公辛龍和4歲女兒霓霓，令人相當心疼不捨。而過去劉真出書分享有女萬事足的幸福，她發願未來一定要帶霓霓拍一組跳華爾滋的照片，自己都想好姿勢，無奈如今成遺憾。

劉真2年前出書《1＋1〉2劉真的幸福追愛記》，辛龍當時在記者會上站台，更為力挺愛妻霸氣訂下520本，象徵我愛妳。當年剛升格人妻與人母的劉真在書中分享家庭生活，她透露霓霓似乎有遺傳到她的跳舞基因，懷孕時就曾感覺到女兒似乎在肚中跳舞。

劉真那時表示，雖未來不會期望霓霓一定要繼承衣缽，但劉真已經列好人生清單，之後一定要找一天和女兒共舞華爾滋拍照作紀念，「那將會是我人生中最美的一首華爾滋」，也對女兒大告白說是霓霓讓她學會當媽媽，感受到愛的力量，言談中流露為母則強的喜悅，令人感傷。

(中時電子報)