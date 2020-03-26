國標女王劉真上月因心臟問題入院開刀，本月22日不幸病逝，享年44歲，劉真留下愛她的老公辛龍和4歲女兒霓霓，令人相當心疼不捨。而過去劉真出書分享有女萬事足的幸福，她發願未來一定要帶霓霓拍一組跳華爾滋的照片，自己都想好姿勢，無奈如今成遺憾。
劉真2年前出書《1＋1〉2劉真的幸福追愛記》，辛龍當時在記者會上站台，更為力挺愛妻霸氣訂下520本，象徵我愛妳。當年剛升格人妻與人母的劉真在書中分享家庭生活，她透露霓霓似乎有遺傳到她的跳舞基因，懷孕時就曾感覺到女兒似乎在肚中跳舞。
劉真那時表示，雖未來不會期望霓霓一定要繼承衣缽，但劉真已經列好人生清單，之後一定要找一天和女兒共舞華爾滋拍照作紀念，「那將會是我人生中最美的一首華爾滋」，也對女兒大告白說是霓霓讓她學會當媽媽，感受到愛的力量，言談中流露為母則強的喜悅，令人感傷。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。