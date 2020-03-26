緯創(3231)在昨天法說會後，法人出具最新報告反而轉趨保守，美系外資點出趨保守的因素：一、緯創相較同業有較高負債比；二、現金流的壓力，因資本支出在今明2年擴增和執行庫藏股以及高現金配息。

統整緯創昨天法說重點：1)第一季受到新冠疫情影響表現欠佳。2)公司產能利用率己達到95%，預估第二季有明顯的反彈。3)公司對今年PC/NB、伺服器和智慧型裝置的年成長樂觀。4)積極的資本支出擴張，預估今明2年資本支出將達10億美元。

法人認為，緯創在今年PC/NB/伺服器/智慧型裝置的預測太過樂觀，其次，高資本支出也意味負債比的增加。

緯創董事長林憲銘認為，今年在雲端資料中心及品牌客戶的伺服器產品出貨將同步增長外，隨著筆電在商用機款比重提升、顯示器產品亦將拉抬在高階桌上螢幕占比下，都將受惠ASP增長、帶動業務持續增溫。法人關注其在智慧手機業務表現能否轉正，今年緯創在手機等智慧裝置產品將能看到明顯增長。

緯創亦也加速整體產能移出中國的腳步，預期今年在中國以外的產能將達20～25％後，至2021年最多將有五成產能來自非中國地區。緯創重視供應鏈的在地化，可能也意味著轉投資的增加。

(時報資訊)