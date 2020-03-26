華為將在今(26)日晚間舉辦5G旗艦機HUAWEI P40系列新機發表會，由於P40系列採用京東方的AMOLED面板，而京東方所導入的就是聯詠(3034)OLED驅動IC，目前大陸市場全面復工，終端消費市場也有機會慢慢迎來回溫，華為現階段在美中關係緊繃下，華為智慧機主要銷售市場回歸自家大陸，故隨著新機效應，聯詠可望受惠。

華為將於今日推出全新P系列5G旗艦智慧手機P40、P40Pro，搭載五顆鏡頭，並採用京東方AMOLED面板，導入聯詠OLED驅動IC，帶動聯詠首季營收可望淡季不淡，且隨韓陸廠OLED產能陸續開出，帶動手機搭載OLED面板比重持穩攀升，2021年更可望超逾TFT-LCD搭載率。

聯詠的手機OLED驅動IC是在2018年推出樣品，2019年首季出貨單月超逾100萬顆、2019年第二季單月出貨就超逾200萬顆，到了2019出貨量較為持平，聯詠也看好，今年光是上半年的出貨量即能超逾2019年全年，2020 年成長性倍增。

除OLED驅動IC外，聯詠在2019年的TDDI出貨量約2.4億顆，市占率預估由去年的35%攀升至約40%，因為2020年受惠4G轉5G的智慧型手機換機潮，加上TDDI手機由中階往低階滲透，包括功能型手機亦將漸改為TDDI，將帶動聯詠出貨量續增，TDDI市場規模仍將可望持續成長，聯詠將為其中受益者。

(時報資訊)