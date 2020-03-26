掌握ESG大趨勢，「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」開募。

「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」海外投資顧問Insight指出，以ESG策略(環境、社會公平和公司治理)結合優先順位特性嚴選債券標的，有助於分析非財務面的風險，以及降低投資波動及增強品質。「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」主要布局新興市場美元計價企業債券，投資於高收益債券比重不超過基金淨資產價值30%，且高收益債券中將主要布局於優先擔保債券(Secured bonds)，依國際信評機構穆迪統計過去30年，優先擔保債券的平均回復率達六成以上，大幅優於次順位債券的28％，有助提升資產防禦力。

ESG為全球投資趨勢，合庫投信看好ESG投資策略結合目標到期債券之投資效益，與BNY Mellon五度攜手合作，並委由旗下最大資產管理公司及ESG投資專家Insight擔任海外投資顧問。

(時報資訊)