美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc.)公布財報優於預估，展望穩健；美光目前預期經濟活動將在2020年下半年出現復甦跡象，將供應重心從智慧型手機市場轉至數據中心市場，盤後股價上漲。

費城半導體指數成分股美光(MU.US)3月25日收跌1.78%、收42.50美元，盤後上漲5.46%至44.82美元。台DRAM股南亞科(2408)今早股價低檔有撐，南亞科預期第一季產品量價齊揚，對今年產業景氣看法仍樂觀。

美光於美股盤後公佈2020會計年度第2季(截至2020年2月27日為止)財報，營收年減17.8%、季減6.7%至47.97億美元；非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年減73.7、季減6.3%至0.45美元。

美光預估2020會計年度第3季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘預估區間分別為46-52億美元、0.4-0.7美元。公司表示，目前並不清楚COVID-19疫情導致之供給疑慮引發的回補庫存是否掩蓋終端需求疲態。因不確定性因素，美光發布的財測區間大於正常水準。

美光指出，2019年新型冠狀病毒疾病(COVID-19)」衝擊中國大陸第1季(2020年1-3月)經濟成長，使得智慧型手機和汽車銷量急劇下滑，但遊戲、電子商務和遠程辦公活動的增加，帶動數據中心需求轉強，抵銷消費需求下降。美光將供應重心從智慧型手機市場轉移至數據中心市場。美光目前預期經濟活動將在2020年下半年(7-12月)稍後出現復甦軌跡、預期經濟復甦動能將延續至2021年。

市場對美光產品的需求依舊強勁、報價趨勢處於有利狀態，不過，公司表示，相對於終端需求而言美光屬於落後指標，近期總體經濟的預測已大幅轉弱。

(時報資訊)