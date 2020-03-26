87歲游姓老翁因不滿立法院長游錫堃倡議台美建交，陸續寄2封恐嚇信件給他，內容提及「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」，雖然老翁否認恐嚇意圖，不過檢方認為足以使聽聞者心生畏懼，依照涉犯恐嚇罪嫌，對其提起公訴。

檢方調查，游錫堃2月19及3月2日陸續收到署名「游貴湘」的恐嚇信件，要求游錫堃趕緊離開台灣，還附上2萬元匯票。老翁也在2月18日上午，將信件及匯票照片張貼在個人臉書。

立法院長辦公室人員收到恐嚇信後，通知游錫堃，總統府也在2月20日將匯票以用牋退回游姓老翁，不過老翁收到信件後，又將總統府用牋及該郵政匯票寄給游錫堃，此舉也讓游錫堃憂心家人安危而畏懼。

游姓老翁供稱，因為不滿游錫堃2月12日與美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交，才會寄信。不過只是要他快點離開台灣，並沒有恐嚇的意思。但檢方認為，信件內容提及「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」，足使聽聞者感受到將來之惡害而心生畏懼。依照恐嚇罪嫌提起公訴，不過審酌老翁年滿80歲，也請法官依法減輕其刑。

另外2萬元郵政匯票，雖然已經退還給老翁，他也向郵局兌領完畢而未扣案，不過匯票是老翁涉犯恐嚇罪嫌的用品，也請法院依法宣告沒收並追徵其價額。

(中時 )