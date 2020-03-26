CBRE世邦魏理仕今（26）日公布「2020年亞太投資人意向調查」報告指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，亞太投資人2020年的不動產投資操作策略，有所調整，最「呷意」的投資標的，是商辦、工業物流。

世邦魏理仕指出，今年首季新冠肺炎爆發，牽動全球市場緊張情緒，引發全球經濟不定性，導致全球差旅遞延、經貿商務活動暫停、產能秩序亦面臨重新設定，使得亞太不動產投資人紛紛採取觀望態度。

根據 CBRE 世邦魏理仕最新發佈《2020年亞太投資人意向調查》顯示，有75%投資人傾向維持與前一年相仿的不動產投資持份部位，然而在新冠肺炎疫情影響下，22%投資人傾向減少不動產投資持份，與疫情爆發前相比增加9%（疫情未爆發前投資人傾向減少不動產投資持份為13%）。

世邦魏理仕認為，未來具穩定收益的資產類型將受到投資人追捧。

CBRE《2020年亞太投資人意向調查》是在2019年12月16日至2020年2月16日期間進行，針對位於亞太區的不動產投資公司、機構投資人、資產管理公司及開發商進行調查，總樣本數計610份。

(工商 )