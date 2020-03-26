台股今在本波以來的反彈高檔上下大震盪逾百點，盤中浮現買單或有法人作價或有市場大戶默默卡位者，各擁利基，波段行情值得追蹤。

周四早盤的亞洲地區股市，包括日本、南韓、香港等都表現不佳，其中日經指數還一度大跌逾800點，影響台股短多持股信心，消息面直指日本東京都確診的新冠病例，已超越北海道，日本官方不排除東京都或有封城的可能。

另外，美國國會迄目前雖高喊朝野達成振興經濟抗疫方案之共識，但現階段仍未傳來國會予拍板過關佳音，使周四美道瓊期等4大期指電子盤震盪走疲，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等期指，目前暫報下挫0.65%、0.93%、0.8%及0.95%。也使短多暫行觀望。

台股集中交易市場今開高震盪一度下殺跌破9600點，迄上午10：08的加權股價指數暫報9639點，小挫5點，成交653億元。顯示投資在短線反彈逾1200點之後，追價意願稍收歛，不過具題材股票領先盤勢發展，似漸成大盤特色。極短線盤中見買氣吸睛股票，值得追蹤。

包括聚焦mini Led與micro Led的晶電；PCB族群的金像電與健鼎；汽車族群的裕日車、和泰車、為升與同致；生技股聚焦原料藥或疫的旭富、中化、國光生與南光；還有宅經濟概念的富邦媒與鈊象等。

(工商 )