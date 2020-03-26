你買對房了嗎？根據好時價今（26）日發布的新聞稿指出，根據最近7年內政部實價登錄資訊顯示，六都之中，台南市平均每次出售房屋獲利大概是15.7％，至於台北市，則最慘澹，賠售比例最高。

好時價指出，房地產投資中，持有期間的「現金流」很重要，最後脫手的「資本利得」一樣重要。

好時價分析最近7年多的實價登錄資料，透過模型比對，找出7年內「有2筆以上交易紀錄的房屋」（以下稱「重複交易」），檢視價格變動狀況，也就是資本利得，發現六都之中，台南市平均每次出售賺15.7%，而台北市則最慘澹。

實價登錄資料庫從2012年8月上線以來，至今已累積了近300萬筆成交資料，其中「重複交易」亦逐漸增加，因此除了觀察整體區域的房價漲跌幅，也可以詳細檢視每一筆重複交易，例如平均持有多久、平均賺或賠了多少、哪裡最多重複交易，用更直觀、更細緻的方式掌握資料內容。

好時價指出，從六都來看，近幾年「北冷中南熱」的房市氛圍下，台南市成為獲利最高的城市，平均每次交易賺15.7%，同時平均持有期間亦最短，僅2.3年。

台中房市則最熱，重複交易屋數居六都之冠，且高達9成的屋主有獲利。

房價最高的首善之都台北市表現最慘澹，每次交易平均獲利最低，持有期間亦最長，達3.0年，更有近3成的屋主賠售出場。

好時價指出，這裡的獲利狀況，只單純比較兩次交易時的價格變動，沒有將持有時間、貸款利息、交易成本如仲介費及稅費等納入考量，一般而言這些成本約占房屋總價的6~10%，計入後獲利狀況將向下修正。

簡單來說，整體房市熱絡的地方，獲利情況相對較佳，映證了「區位、區位、區位」以及「有量才有價」的投資口訣，尤其是2015年以來的房價盤整期間，北部區域的房市閉鎖，讓想透過不動產累積財富的投資者們吃了悶棍，反觀進入門檻較低的中南部區域，多數屋主們在此嚐到甜頭。

(工商 )