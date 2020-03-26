全球新冠肺炎疫情連環爆！最大「受災戶」觀光旅遊、飯店等相關產業，哀鴻遍野，不過新美齊集團卻無懼於飯店、旅宿業的冰河期，旗下品牌新美齊酒店式公寓逆襲搶市，祭出免費搬家、幫代訂等加值服務，令人耳目一新。
新美齊26日表示，疫情衝擊延燒，就連國際知名連鎖飯店品牌，包括文華東方萬豪等，也都開始採取減薪、縮減工時或是裁員等方式。台灣不少飯店住房率普遍也僅剩一、二成，成為旅宿業的冰河期。
也因此影響不少飯店業者不得不祭出非常手段因應，例如紛紛祭出下殺折扣，以殺到見骨優惠換取生存空間。
新美齊表示，在這波疫情之下，新美齊反其道而行，將危機視為新的機會點。
新美齊指出，近鄰捷運東門站的新美齊酒店式公寓「PARK 259」，隨著大批華僑台商回國退回環境相對安全的台灣居住，反而讓生活設備一應俱全的酒店式公寓，更加搶手，有一房難求的現象；落實防疫提供相對飯店更嚴格的出入把關，以及提供更細膩的生活體驗，成為酒店式公寓在疫情下的攻防策略。
新美齊酒店式公寓「PARK 259」，更首創業界，推出兩段式入住方案，與週邊商旅配合，近期如有中港澳旅遊史的旅客，可先入住附近商旅，接受自主隔離14天確認安全後即可入住；住客配合旅店自主隔離完畢後，PARK 259更免費提供搬家服務。
除此之外，為讓防疫更升級，「PARK 259」也提供專業蒸汽消毒、臭氧殺菌機、瑞典Blueair空氣清淨機等，做房內清潔使用。
另外為強化新美齊酒店式公寓品牌一貫標榜的極致體驗，「PARK 259」推出凡於入住期間，Tesla豪華轎車付費接送代購永豐餘生技生鮮日用品到戶精品洗衣等加值生活服務，在此波疫情趨勢下以徹底防疫和加值服務逆勢操作。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。