全球新冠肺炎疫情連環爆！最大「受災戶」觀光旅遊、飯店等相關產業，哀鴻遍野，不過新美齊集團卻無懼於飯店、旅宿業的冰河期，旗下品牌新美齊酒店式公寓逆襲搶市，祭出免費搬家、幫代訂等加值服務，令人耳目一新。

新美齊26日表示，疫情衝擊延燒，就連國際知名連鎖飯店品牌，包括文華東方萬豪等，也都開始採取減薪、縮減工時或是裁員等方式。台灣不少飯店住房率普遍也僅剩一、二成，成為旅宿業的冰河期。

也因此影響不少飯店業者不得不祭出非常手段因應，例如紛紛祭出下殺折扣，以殺到見骨優惠換取生存空間。

新美齊表示，在這波疫情之下，新美齊反其道而行，將危機視為新的機會點。

新美齊指出，近鄰捷運東門站的新美齊酒店式公寓「PARK 259」，隨著大批華僑台商回國退回環境相對安全的台灣居住，反而讓生活設備一應俱全的酒店式公寓，更加搶手，有一房難求的現象；落實防疫提供相對飯店更嚴格的出入把關，以及提供更細膩的生活體驗，成為酒店式公寓在疫情下的攻防策略。

新美齊酒店式公寓「PARK 259」，更首創業界，推出兩段式入住方案，與週邊商旅配合，近期如有中港澳旅遊史的旅客，可先入住附近商旅，接受自主隔離14天確認安全後即可入住；住客配合旅店自主隔離完畢後，PARK 259更免費提供搬家服務。

除此之外，為讓防疫更升級，「PARK 259」也提供專業蒸汽消毒、臭氧殺菌機、瑞典Blueair空氣清淨機等，做房內清潔使用。

另外為強化新美齊酒店式公寓品牌一貫標榜的極致體驗，「PARK 259」推出凡於入住期間，Tesla豪華轎車付費接送代購永豐餘生技生鮮日用品到戶精品洗衣等加值生活服務，在此波疫情趨勢下以徹底防疫和加值服務逆勢操作。

(工商 )