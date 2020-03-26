新冠肺炎席捲全球，台灣前日也呼籲國民非必要不要出國。交通部亦擬加發「500元國旅抵用券」，為台灣國內旅遊迎來轉機。清明連假各縣市政府都在加強宣傳各地旅遊，卻不見台中市政府有所作為；台中市議員施志昌抨擊說，面對國外轉國內旅遊的機會，根本是無動於「中」！市府不能協助帶動消費，再多的紓困都只能治標不能治本！

民進黨團總召陳世凱說，台中的觀光不會更慘，只會最慘！台中市政府對台中觀光行銷落後他縣市很多，盧市府不要後知後覺、甚至不知不覺？台中可能宣傳不足，造成消費沒有任何幫助，民進黨團為觀光業發聲請命。

施志昌指出，各縣市從228連假開始，各縣市都積即行銷，尤其清明連假將屆，光花東飯店一位難求，反觀台中市？原本是不知不覺、目前是後知後覺！觀旅局最近幾天有何作為？

施志昌表示，因為新冠肺炎疫情，導致近期旅宿業經營上的困難，但像是228連假，墾丁、花東等地區許多旅館、民宿還是一房難求，加上最近國外旅遊受到限制，交通部亦擬加發「500元國旅抵用券」給原本要參團出國的遊客，勢必許多旅遊消費會轉向國內市場。

施志昌指出，許多縣市政府在清明連假前都已啟動旅遊宣傳，如高雄還找了知名歌手黃明志拍ＭＶ宣傳，台南則是與奇美博物館合作推出旅遊介紹，而基隆、桃園甚至花東等縣市政府，也可以看到ＦＢ、聽到電台廣播不斷的在放出連假旅遊的訊息，想要招攬連假出遊的民眾。然而，卻完全看不到台中市政府觀旅局有任何作為，根本是無動於「中」！如果市府不能協助帶動消費，再多的紓困都只能治標不能治本！

施志昌表示，現在台中的旅遊市場需要的是恢復消費信心！趁連假前還有一週的時間，應該儘速提出相關的旅遊宣傳計畫，不要等到全台遊客到其他縣市旅遊的新聞出來，台中只能乾瞪眼。當然，旅遊要顧，防疫也要有數，相關防疫的配套措施要做好，讓大家玩得開心、遊的安心！

(中時 )