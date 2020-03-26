「國標舞女王」劉真因心臟問題住院開刀，但手術過程發生問題，一度裝上葉克膜、心室輔助器搶救，中間還一度進行腦部手術，在搶救45天後仍回天乏術，令各界惋惜。曾是醫師的台北市長柯文哲，被證實受辛龍請託，在劉真病危時刻來探視病情，最後評估「沒有機會」，加上劉真父母不願女兒再受苦，辛龍才就此放手，接受愛妻生命走向終點。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目中，討論劉真離世的話題，詢問同為醫師的黃宥嘉，為什麼人在台北榮總，這麼高水準醫院住院的劉真，老公辛龍還特別去請託非北榮的醫療專家來評估劉真病情，探究辛龍內心糾結的點是什麼？

黃宥嘉以自己最近開耳朵小手術為例，提到她連同為醫界的一份子，當她的身分變成病人，躺在綠色無菌布上接受手術時，自己也是緊張到胃絞痛。即便自己也是醫師，但她治療當下，也是會對手術結果充滿擔心跟懷疑，雖然理智上會認為應該要相信醫師，但「我內心都會懷疑了，我不相信辛龍不懷疑」。

醫師黃宥嘉並提到，劉真動手術前，她認為辛龍一開始的想法，應該是相對樂觀的。因為愛妻的他，一定會認為全天下的好運，都會降臨到劉真身上，而當劉真手術發生意外，跟原先預期的太不一樣，在這個當下，就算辛龍再怎麼告訴自己要相信北榮，她認為即便再理智的人，也會對這場手術存有懷疑。

所以黃宥嘉認為，當身邊所有的證據、狀態都顯示劉真的狀態實在難以挽回，可是深愛劉真的辛龍，還是不想放棄其他機會，也許最後找上柯文哲做評估，讓一個辛龍自己最相信的人，來說服他接受這個結果，做出放手的艱難決定。

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(中時電子報)