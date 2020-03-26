美國商務部工業與安全局當地時間25日宣布，將對延長華為的臨時通用許可證（TGL）一事進行的公開意見徵詢的期限延至4月22日。

據《中國日報》報導，此前商務部公佈的意見徵詢期為3月10日至25日。

商務部在一份聲明中說，工業與安全局正就華為及其在實體名單上的非美國附屬公司的臨時通用許可證的持續需求和未來可能延長的範圍徵求建議。

聲明說，本月初，美國商務部延長華為臨時通用許可證至2020年5月15日，該日期仍然有效。

(旺報 )