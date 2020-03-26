美延長對華為臨時通用許可證公開意見徵詢期 12:422020/03/26 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部工業與安全局當地時間25日宣布，將對延長華為的臨時通用許可證（TGL）一事進行的公開意見徵詢的期限延至4月22日。 據《中國日報》報導，此前商務部公佈的意見徵詢期為3月10日至25日。 商務部在一份聲明中說，工業與安全局正就華為及其在實體名單上的非美國附屬公司的臨時通用許可證的持續需求和未來可能延長的範圍徵求建議。 聲明說，本月初，美國商務部延長華為臨時通用許可證至2020年5月15日，該日期仍然有效。 (旺報 ) #許可證 #商務部 #華為 #通用 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 美國升瘟 紐約中餐廳撐不住 01:192020/03/24 焦點新聞 美國生活英文可以不會說 這2項技能才必備 15:352020/03/24 日常 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 Fed轟炸機式撒錢 IMF：全球經濟衰退 04:092020/03/25 焦點新聞 陸展示極音速彈 美起跑慢8年 04:092020/03/25 焦點新聞 守住南海航母 美登艦檢測新冠病毒 04:092020/03/25 焦點新聞 川普剉咧等！美明公布周失業人口恐達340萬 14:532020/03/25 財經 日月光、矽品結合案最後關鍵！ 大陸反壟斷局解除限制 18:452020/03/25 財經 應華去年EPS達1.3元 年增6倍 09:252020/03/26 財經 兩岸熱門新聞 攜手抗疫 陸向全球89國提供緊急援助 - 兩岸 大陸25日新冠肺炎確診67例 大增4成 - 兩岸 - 工商 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 第三批武漢包機 3月29、30日華航上海起飛 - 兩岸 - 旺報 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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