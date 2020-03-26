台股目前是熊市反彈，還是持續牛市？金管會主委顧立雄26日提出要看中國大陸的二指標，即一是大陸有些城市已開始解封，能不能復工，第二是能不能證明封城對控制疫情有效，歐美現在都在仿效封城，若有效，就會看到曙光。

顧立雄是在回應立委賴士葆質詢時表示，股市現在是處於是牛市還是熊市，就是看疫情控制與否，因為新冠肺炎疫情會影響國際經濟、產業供應、消費及投資人信心，進而影響股市。

賴士葆指出，美股在二週內跌40％，全市場都公認美股已進入熊市，台股亦下跌23％，所以現在是熊市反彈？

顧立雄主示，股市是反應經濟發展，經濟若衰退，股市沒道理在牛市，現在股市走這麼多年多頭，現在究竟是疫情暫時性影響，還是經濟衰退，進入熊市，目前沒有人說的準，「但若疫情能快速控制，經濟是可以反彈」，即股市還會處於牛市蓬勃的階段。

但賴士葆表示，短期內應看不到疫情可控，尤其美國占全球GDP20％，歐洲也是，現在歐美封城，大家不消費，產業生產要賣給誰，且美國是最大市場，大陸就算復工生產，也無訂單，所以現在股市應是熊市反彈。

顧立雄仍是不同意此說法，強調要進一步觀察大陸市場二因素，一是有些城市已開始解封，能不能復工，第二是能不能證明封城有效，歐美都在仿效封城，若有效，就會看到曙光，疫情可以控，要再觀察一段時間才能斷言。

(工商 )