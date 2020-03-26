彌陀區畜牧場飄豬屎味 違反空汙法開罰 10:442020/03/26 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高巿府環保局啟動夜鷹稽查，25日晚間在彌陀區查獲畜牧場惡臭案。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄彌陀區山霸畑路一帶常於夜晚聞到豬屎臭味，高巿府環保局25日晚上啟動夜鷹稽查，依風向追查發現有畜牧場露天置放豬糞，因異味除臭設施未正常運作，造成空氣汙染，將依空氣汙染防制法處罰新台幣10萬至500萬罰鍰。 據了解，這間畜牧場飼養豬隻多達1450頭，超過原核定的簡易水汙染防治許可及畜牧場登記的920頭，導致豬糞無法妥善清除處理，且汙水處理設施也沒辦法負荷，廢水汙泥排到養殖池露天沉澱並曝曬，造成臭味逸散至周遭。 (中時 ) #空氣汙染防制法 #彌陀 #夜鷹稽查 #環保局 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣焚化爐提前座談 里民抗議 04:102020/03/22 地方新聞 縣長楊文科要求環保局持續追蹤遠東化纖改善空汙 18:322020/03/23 生活 苗縣焚化廠歲修 垃圾清運沒問題 01:202020/03/24 地方新聞 雜草叢生裁罰全部地主 李天生批：違反一行為、不二罰原則 18:102020/03/24 生活 中龍鋼鐵廢棄物超量環評行政訴訟 中市環保局敗訴 12:302020/03/25 社會 中龍鋼鐵廢棄物環評行政訟案 台中高等行政法院宣判 16:172020/03/25 社會 維護良好空氣品質 環保署籲祭祖採環保友善祭祀 16:072020/03/25 財經 中龍環評變更訴訟案敗訴 中市府：尊重判決 18:302020/03/25 政治 苗栗縣養豬協會例會環保局宣導沼液資源化利用 17:532020/03/25 生活 中龍廢棄物案 環局研議上訴 04:102020/03/26 地方新聞 生活熱門新聞 星巴克慶生 這2天飲品「買一送一」 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 苗栗縣新增第3例新冠確診者 - 生活 235例確診地圖曝光！ 西部只剩這縣市維持0案例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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