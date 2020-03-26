高雄彌陀區山霸畑路一帶常於夜晚聞到豬屎臭味，高巿府環保局25日晚上啟動夜鷹稽查，依風向追查發現有畜牧場露天置放豬糞，因異味除臭設施未正常運作，造成空氣汙染，將依空氣汙染防制法處罰新台幣10萬至500萬罰鍰。

據了解，這間畜牧場飼養豬隻多達1450頭，超過原核定的簡易水汙染防治許可及畜牧場登記的920頭，導致豬糞無法妥善清除處理，且汙水處理設施也沒辦法負荷，廢水汙泥排到養殖池露天沉澱並曝曬，造成臭味逸散至周遭。

(中時 )