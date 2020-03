新冠肺炎疫情肆虐全球,業者發起各式抗疫,VW集團發表品牌防疫影片,影片只有55秒,內容也都是簡單易懂的文字,沒有多餘的影像和激情的音樂,傳達出VW堅信只要同心協力,將會找到新的解決辦法,共同度過疫情,克服這場困難,「我們一起遵守衛生規範和法規政策,同時保持安全社交距離」。

影片翻譯如下:

We are Volkswagen

我們是Volkswagen

We are many

我們有許多人

We have stood strong through more than one crisis

我們經歷過危機的影響

We did this together

但我們一起面對

We did this by standing shoulder to shoulder

因我們並肩扶持,而得以克服難關

We did this by being close to each other

因我們合作無間,而得以化解危機

We are colleagues, friends, a family

我們是同事、朋友,一個大家庭

We now face another crisis

如今,我們面臨新型冠狀病毒肺炎

We are Volkswagen and in order to overcome it

我們是Volkswagen,為了克服它

We need to keep our distance

這次我們需要保持距離

Thanks for keeping your social distance

謝謝您保持安全社交距離

(中時 )