近年來國人不孕率急速竄升，根據國發會2019年統計，2018年我國總生育率降為1.06人，僅高於韓國，在200 個國家中敬陪末座。國健署統計，每7對夫妻就有1對不孕，求助門診者年成長超過20%；而台灣生殖醫學領域雖擁有國際一流的人才與技術，以36.7%的試管嬰兒治療著床率高居全球第二、僅次美國！身心俱疲的海內外患者聚集於此，但是醫病關係卻長期受限於大醫院體制、空間，無法發展更細緻的醫療服務。

生殖醫學巨擘拋磚引玉 集結黃金醫療團隊

有鑑於此，台灣試管嬰兒之父─曾啟瑞醫師匯萃國內大型醫學院生殖中心主任及業界名醫，日前成立亞洲旗艦型生殖機構－臺北生殖醫學中心(Taipei Fertility Center，簡稱TFC)。選擇座落在國際門戶臺北具指標性建築的信義區南山廣場，這棟雙手合十、具祈禱意涵的建築外型，象徵不孕者對孩子的渴望及TFC的品牌的精神，「用心把每一件事做到最好」，融合頂尖人才技術、貼心高品質的服務、富含人文底蘊的環境，圓滿不孕者的求子夢想！

曾啟瑞是國內不孕症的權威，國際生殖醫學界的巨擘，從1985年成功創造台灣第一位試管嬰兒，迄今已為不孕夫婦帶來近萬個新生命。TFC黃金團隊囊括曾擔任馬偕紀念醫院婦產部暨不孕症科主任胡玉銘、中國醫附醫生殖醫學中心主任何彦秉、台灣生殖醫學會理事林時羽博士、台灣子宮內膜異位症學會副秘書長王瑞生博士等，及成熟的護理、胚胎技術團隊。曾啟瑞認為：「台灣醫療有很多強項，卻沒有整合發展，唯有秉持醫者的人文根本、傳承永續精神，集結志同道合的醫師團隊，才能打造國際化的台灣生殖品牌。」

TFC擁有全台最高標準的生殖實驗室，HEPA高效濾網控制落塵量在1000級、也排除VOC(揮發性有機化合物) ，給胚胎最好的發育環境。

祈禱外型建築加持 高規格團隊、設備添好孕

TFC是業界很少有多名不孕權威齊聚一堂，每位醫師都擁有20年以上的資歷，每人都迎接超過一萬個新生命，並且精於學術研究工作，透過定期的交流分享，不斷提供不孕患者更新穎的醫療技術。團隊醫師發表學術論文於國際期刊，已超過300篇，固定參與全球三大生殖醫學會(ASRM、ESHIRE、ASPIRE)，更經常受邀至國內外演講，且皆是國內生殖醫學相關學會的理監事。並且持續與國外一流的生殖醫學中心，如：哈佛、史丹佛、康乃爾等大學，透過學術及臨床經驗的交流，不斷精進實力。

TFC不僅是台灣最高的生殖中心，也擁有台灣最高標準的生殖實驗室。實驗室的HEPA高效濾網控制落塵量在1000級、也排除VOC(揮發性有機化合物) ，給胚胎最好的發育環境。生殖實驗室設計除了依據高標準「開羅共識」之外，也針對全區建材、溫度、濕度、空氣正壓等項目進行嚴格把關，更引進最新型縮時攝影培養箱、高規格胚胎培養箱、雷射切片機、實驗室器材。

TFC期待提供優質、平實貼近病患的高品質人性化服務，為育齡族群闖出一條「生」路，在治療過程中備受呵護、尊重；並持續引進國際尖端技術，以前輩帶領優秀後輩，致力敦厚的行醫之道，讓台灣生殖品牌走向世界。

戴奧辛、塑化劑等生活環境影響是造成現代人不孕的主要因素之一

曾啟瑞提醒現代女性，導致不孕率竄升的主要原因，除了晚婚與工作壓力之外，環境污染是一大殺手。像戴奧辛、塑化劑等，一旦進入體內很難代謝，會擾亂內生殖系統。平時應該多補充含維他命A、C、E，抗氧化的食物保護卵巢與卵子質量。而男性要維持精蟲活動力與數量，除了抗氧化食物之外，建議多攝取鋅；高溫對精蟲有殺傷力，儘量避免長期浸泡高溫水中，不穿緊身褲子，才能保持透氣。

根據曾啟瑞醫師今年3月發表於在International Journal of Molecular Sciences的最新論文，子宮內膜異位症病人尿液中的塑化劑的代謝產物MnBP，比沒有子宮內膜異位症病人的含量增加大約47%，顯示塑化劑對生育力的殘害。MnBP(monobenzyl phthalate)存在於食物保鮮膜，塑膠製品，乳液，化妝品，香水，指甲油，嬰幼兒配方奶粉，消費者應更加注意。

不孕原因中有3成經腹腔鏡檢查確診為子宮內膜異位

在台灣，子宮內膜異位的病患每年新增5萬名，而不孕原因中有3成經腹腔鏡檢查確診為子宮內膜異位，且統計數據發現，子宮內膜異位症的患者抽血結果中，塑化劑與鉛含量都偏高，表示環境賀爾蒙與這個病症息息相關。

2019年費城美國生殖醫學會(ASRM)中，哈佛大學醫學院及附屬布萊根婦女醫院發表的報告更指出：孕婦抽菸會增加胎兒未來青少年時期得到子宮內膜異位症的機率，比一般人高4倍！哺乳期抽菸則是2.7倍。

罹癌年輕化 應重視腫瘤生殖醫學 搶在治療前「凍」生育力

何彦秉醫師指出，近幾年腫瘤生殖醫學(Oncofertility)屢獲國際重視，搶在癌症治療前，「凍」住患者的生育力。近年來國人罹患乳癌、大腸癌等惡性腫瘤的年齡層不斷下修，有許多年輕族群在接受化療、放射治療後成功抗癌，但療程不僅殺死癌細胞，也傷害了生殖細胞，可能造成卵巢早衰，甚至導致不孕。他認為，面對癌症不能再只是「救活」，應與生殖醫學專業醫師合作，維護病患康復後走回原有的人生規劃。

卵巢早衰 讓年輕不再是生育的本錢

林時羽醫師呼籲年輕女性，別以為「年輕就是懷孕的本錢」，現在愈來愈多40歲以下女性卵巢早衰，年紀正值黃金懷孕期，卵巢庫存量卻因先天遺傳、後天手術、壓力、習慣等等，數量與品質下降至更年期的狀況。因此，生育力診斷時機很重要，必須跟時間賽跑，愈早愈有「生」機。

AMH(抗穆勒氏賀爾蒙)卵子庫存量等生育力評估 應列入每年健檢

隨著愈來愈多女性在職場中發光發熱，育齡時期正在打拼事業，未必能夠分心考慮生育問題，甚至也尚未遇到能相伴一生的伴侶；「社會性/選擇性凍卵」這樣類似「生育保險」的概念，已是現代女性新趨勢！TFC建議30歲以上女性，不論單身或已婚，先評估生育力，將AMH(抗穆勒氏賀爾蒙)列入每年健檢自費項目，以便更進一步規劃凍卵，掌握人生選擇權，不需迫於時間壓力在生育與事業、生活之間「取捨」。

女性生育力超過35歲會急速下降，凍卵成為最新潮流

胡玉銘醫師表示，女性卵子的品質與數量，35歲後就會像溜滑梯式急速下降，35歲或許可以取出超過10顆卵子，但是，年過40歲，能夠取出2、3顆，就已經很不錯了。因此，凍卵成為現代女性最新潮流，趁著年輕凍起來，想生的時候生，不想生也可以捐給別人，不再為是否結婚、親友壓力而困擾。

男性賀爾蒙在女性生育力也扮演重要角色-多囊性卵巢症候群

生殖內分泌博士王瑞生提醒，有不孕困擾的患者月經不規則(35-45天)，排除壓力大、體重太重等問題，觀察到體內男性賀爾蒙偏高，就可能是多囊性卵巢症候群。儘管卵巢庫存量十分充足、卻都是不成熟的小卵泡，眾多小卵泡在成長初期因內分泌紊亂，體內製造過多男性賀爾蒙，導致腦下垂體給予排卵訊號時，濾泡不會成長，排卵期無卵成熟。多囊性卵巢症候群患者在療程上不適合「新鮮胚胎植入」，因刺激排卵的當個週期若懷孕，卵巢內成熟的其他卵泡來不及退掉，賀爾蒙濃度過高造成體內水分往血管外滲透，會有輕度到重度的卵巢過度刺激症候群風險，重度卵巢過度刺激症候群因血管內水份太少，血球濃度太濃稠，有機會造成血栓、中風、腹腔或肺部積水，甚至是心包膜積水。

35歲卵巢功能開始下滑 半年沒懷孕建議向不孕門診諮詢

根據2018年的統計，35歲以上才生第一胎者自2008年的8.71％，提高到2018年的22.25％，然而35歲卻是卵巢功能下滑的分水嶺！曾啟瑞醫師提醒，不孕患者中女性占六成左右，男性則是四成，35歲以上新婚夫妻若「努力」半年沒有懷孕，應儘快尋求不孕門診，透過檢查找出雙方「難」孕原因，透過藥物調整、人工授孕或試管嬰兒等療程，都有機會順利迎接新生命。

(中時電子報)