新冠肺炎案193男子確診後，王姓女友也出現上呼吸道等疑似症狀，歷經3次採檢仍驗不出病毒，但症狀仍未緩解，王女自爆向高市衛生局求助入住防疫旅館遭拒，又自費住6萬多元負壓隔離病房。對此，衛生局簡任技正潘炤穎今（26）日鄭重駁斥，負壓隔離病床是非常珍貴的防疫資源，目前受到管控，這跟國內徵用口罩一樣，不是有錢就可以買得到。

潘炤穎指出，王女與國內確診個案193例，兩位是男女朋友，3月4日至18日同遊英國，19日入境時，自述在英國時，16日就有出現相關上呼吸道症狀，因此在桃園機場即進行必要採檢，回到高雄家中進行居家檢疫。

未料，3月21日下午，王女發燒到37.8度，男友雖有相關上呼吸道症狀，但沒發燒，兩人警急與高雄疫調資源中心聯繫，搭乘救護車到指定的隔離院區，因有明確旅遊史，以加上相關症狀出現，因此兩位當下即收治到負壓隔離病房。

王女男友先被驗出確診新冠肺炎後，王女從21至23日歷經3次採檢都沒驗出病毒反應，昨天醫院許可她出院，但事後王女仍會喘，上呼吸道症狀未緩解，因此衛生局派防疫計程車接送至另一家指定隔離醫院入住負壓隔離病房。

王女在居家隔離期間，一度要求入住高雄防疫旅館，但衛生局考量其狀況較為特別，由於同行男友已確診，加上她的狀況比確診個案來得明顯，幾經評估，未避免造成防疫旅館過度風險，因此不建議入住。

今傳出王女被迫入住第2家指定隔離醫院，並需自費6萬多元入住負壓隔離病房，潘炤穎反駁，這是不可能的事情。目前國內負壓隔離床調度採管制，高雄市總共有165間的負壓隔離病床，每一間隔離病床，都是非常珍貴的防疫資源。

(中時 )