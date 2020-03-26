台灣基進立委陳柏惟，日前在立法院質詢時語出驚人，建議政府開放香港抗爭者來台從軍，並取得公民權。對此，孫大千也用陳柏惟的綽號「3Q」，酸他「至少要有一點基本的IQ吧！」

陳柏惟表示，聲援香港不能用講的而已，要有實際做法，邀請香港人來台灣當兵有3個好處，第一，他們比我們還年輕；第二，他們比我們還討厭對岸；第三，可增加我們勞工人數。

對此，孫大千在臉書直言「台灣又多了一位搞笑立委嗎？」身為一個立委，不管是幾Q，「都至少要有一點基本的IQ吧！」這樣無厘頭式的發言，難道不怕丟盡了年輕世代的臉嗎。

孫大千表示，陳柏惟從當選後的囂張得意、極盡所能的羞辱對手，到這幾次自曝其短、荒腔走板的質詢內容，不斷反映出一位政治人物「不厚道又不用功」的人格特質。

身為一個立法委員，孫大千認為，應深刻體會到「爾俸爾祿，民脂民膏」，立委的職責是到國會殿堂為民喉舌、制定政策，而不是插科打諢、哈囉耍寶，「這樣的水準，請千萬別說代表年輕世代」，要不是仗著當前綠色媒體當道、綠色網軍盛行，這樣的立委恐怕早已出來道歉鞠躬好幾次了，不過有同溫層來當保護傘，並不代表可以為所欲為、不受監督。

最後，孫大千呼籲「熱衷罷免政治人物的基進黨」，在推動罷韓之後，是否也可以考慮一下，自己清理門戶，開始「罷Q」呢？

(中時電子報)