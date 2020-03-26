市場引頸期待的美國2兆美元紓困振興方案在參議院表決前一刻卡關，隔夜美股道瓊指數與標普500指數漲幅收斂，美股期貨下跌，受此影響，周四香港恆生指數開高走低，目前下挫1.28%。該指數近兩日來已累計大漲1831點或8.43%。國企股(H股)目前下跌1.43%。三桶油下跌，中海油跌2.48%，領跌藍籌股。前一日暴漲的大陸地產股集體回落，中國恆大、碧桂園跌逾1%，龍湖集團大跌6%。

(時報資訊)