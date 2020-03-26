《港股》美紓困案卡關，恆指開高走低 10:342020/03/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場引頸期待的美國2兆美元紓困振興方案在參議院表決前一刻卡關，隔夜美股道瓊指數與標普500指數漲幅收斂，美股期貨下跌，受此影響，周四香港恆生指數開高走低，目前下挫1.28%。該指數近兩日來已累計大漲1831點或8.43%。國企股(H股)目前下跌1.43%。三桶油下跌，中海油跌2.48%，領跌藍籌股。前一日暴漲的大陸地產股集體回落，中國恆大、碧桂園跌逾1%，龍湖集團大跌6%。 (時報資訊) #卡關 #開高走低 #下跌 #紓困案 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 快篩卡關法規 藥廠盼緊急先行 04:102020/03/23 產業．科技 全美三分之一人口遭禁足 紓困案在參院封殺 23:232020/03/23 財經 川普2兆美元紓困案遭封殺 01:202020/03/24 國際大事 《港股》期貨報喜，恆指開漲3.69％ 10:002020/03/24 財經 《國際金融》若美國會未立即通過紓困案，BTIG：美股恐再跌20％ 15:232020/03/24 財經 《港股》聯準會推無上限QE，恆指大漲4.46％ 16:312020/03/24 財經 《美股掃瞄》2兆美元紓困案有譜，道指飆升逾11％ 08:352020/03/25 財經 《港股》隔夜美股飆漲，恆指開高2.61％ 10:172020/03/25 財經 一度卡關參議院今終通過 川普政府將花60兆進行紓困 17:002020/03/25 國際 美2兆紓困案怎麼分 每人先發1200美元 16:502020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美元強勢大漲 謝金河警告這些國家爆大災難 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 即時 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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