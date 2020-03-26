5G iPhone 還得等更久？在眾多品牌已紛紛推出 5G 手機搶市的前提下，業界原本推估蘋果將會在 2020 年秋季推出支援 5G 的 iPhone。不過由於無預警爆發的新冠肺炎(COVID-19)疫情，全球消費者可能得等候更長的時間，才有機會體驗 5G iPhone 的飆網體驗。

今年 3 月初，美國銀行分析師 Wamsi Mohan 便在投資報告中指出，由於供應鏈的緣故以及新冠肺炎疫情導致的市場需求疲軟，iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)以及 5G iPhone 的發表時間都將因此延後。當時美國銀行推測，5G iPhone 可能會延後一個月發表。稍早之前，摩根大通(JPMorgan)分析師 Gokul Hariharan 在最新的投資報告中指出，他們推測因為新冠肺炎疫情而衍生的旅遊禁令，以及疫情導致 5G 網路需求放緩等因素，5G iPhone 很可能會延後1、2個月發表。

Gokul Hariharan 指出，由於為避免疫情擴散而在全球多個地區發出的旅遊禁令，蘋果新款 iPhone(原定秋季發表的新款)之工程驗證測試((engineering verification test, EVT，原定四月中進行)、生產驗證測試(Production verification test, PVT)還有試產(pilot production，目前預定六月下旬)階段，都因此受到影響。因此勢必將會影響到原定秋季的發表時間，可能會延後 1 至 2 個月。但就算延後發表，摩根大通方面認為，延遲時間不會達到一、兩季那麼久。

除了原定的生產階段受到疫情影響，摩根大通也指出美國近日發出的封鎖措施，也將影響當地運營商建設 5G 網路，而這也將會影響到 5G iPhone 預定發表的時間。而預定會為 5G iPhone 代工處理器的台積電，分析師則不認為會是影響 5G iPhone 發表的因素，因為蘋果早已簽約訂購的今年的新晶片。

新冠肺炎疫情影響廣泛，不僅蘋果新 iPhone 的生產、發表時間都將受到影響，整個智慧型手機市場的都因為疫情爆發而更為艱困。市調研究公司 Strategy Analytics 預測，2020 年 2 月份全球智慧型手機出貨量較去年同期下滑 38%。這是該公司自 2003 年開始追蹤此類數據以來，最大的單月降幅。很容易就可以看出，本次新冠肺炎疫情對於智慧型手機產業的衝擊。

另外值得思考的是，台灣地區第一階段 5G 頻譜競標在 2 月 21 日落幕，電信三雄大多喊出計畫在今年第三季 5G 開台的目標。這個時間點不難令人聯想到也是與 5G iPhone 推出時程有關。畢竟每年新 iPhone 推出帶動的換機潮，都是台灣手機市場一大盛事。若 5G iPhone 果真延後發表，會不會也連帶影響到台灣 5G 開台的時間點，令人不由得憂心。

(中時電子報)