驚爆韓國的「N號房事件」持續發酵，最新消息驚爆，受害人當中可能包括韓國女偶像！韓媒爆料，主嫌「趙博士」趙主彬曾宣稱：「某某女藝人裸體已經上傳」，吸引會員繳交至少150萬韓元（約4萬元新台幣）的高額會費收看。

「N號房事件」震驚全南韓，從2018年12月到今年3月，數名20餘歲男子以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，在當中收費散播甚至直播多名女性被性虐甚至強暴的影片。該集團先以金錢引誘女性，之後謊稱警方要脅她們提供個資，進而逼迫她們拍攝裸照甚至性虐待等。

這些受害女性除了被拍裸照，甚至被用刀在她們身體上刻下「奴隸」或聊天室管理員名字的字樣，還遭逼吃屎喝尿，或往下體塞肥蟲等讓人驚駭的性虐場景。

「N號房」主嫌「趙博士」趙主彬真面目昨首度曝光，年僅25歲的他，剛從大學畢業2年，在校時成績優異，還常拿獎學金，雖然是理工科系，但愛好寫文章，加入學校大學報，成績優秀還當到總編輯。這樣的「模範生」竟是性虐集團首領，嚇傻韓國仁川朱安區的鄰居。

而韓國媒體也持續爆料，《首爾新聞》報導，趙主彬曾宣稱「某某女藝人裸體已經上傳」，會員必須繳交至少150萬韓元（約台幣4萬）的高額會費，才能收看。趙還宣稱影片來源是盜取某藝人的手機，他花錢買通工作人員取得。更扯的是，傳出有未成年女偶像在出道前就是「性奴」，影片早已上傳。不過相關說法是否為真，仍待警方更進一步調查。

(中時電子報)