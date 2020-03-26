教育部國教署推動新興科技融入教學，北市永春高中運用在校園防疫工作上，包括會AI自動量測體溫與宣導防疫的機器人、AIoT額溫槍製作等，並以線上教學取代傳統面對面課程，減少病毒傳染機會，為科技教育與生活結合做出最佳示範。

教育部自2018年起透過前瞻基礎建設計畫推動「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」，在全國建置10所區域推廣中心擔任推廣新興科技的「領頭羊」，提供高中職師生體驗新興科技的場域空間，激發更符合時代趨勢的教學與學習視野。

10所區域推廣中心辦理範圍多元，包括人工智慧、物聯網、智慧機械等專題講座，也舉行相關競賽與活動，輔導區域內學校辦理特色課程及推廣實務，並成立跨校技術教師團隊，融入各科教學模式，並舉辦相關研習推廣。

區域推廣中心之一台北市立永春高級中學率先將科技教育融入於第一線校園防疫工作，運用「ZenBo防疫宣導機器人」宣傳各種防疫措施，引導學生思考各種能加深印象的宣傳方式與內容；此外也開設製作「AI自動量測體溫防疫機器人」與「AIoT額溫槍」等教學課程，並進一步開發線上直播及數位影音模式，取代傳統實體研習、手作及實體課程營，減少病毒擴散傳染的機會。

教育部國教署表示，十二年國民基本教育已納入科技資訊課程，打造符合世界潮流的學習環境，希望培養學生具備更有深度的科技素養，也加強對生活環境的關懷。新興科技教育必須貼近日常生活，讓校園、企業、家庭、社會互相聯結，利用科技的創新和挑戰，讓學習成果發揮最大效益。

(中時 )