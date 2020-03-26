劉真驟逝！天使國標女神再見了！辛龍撕心裂肺遺憾太難過！(影／取自新聞挖挖哇YouTube)

44歲「國標女王」劉真22日病逝，而她經歷裝葉克膜、心室輔助器，甚至開顱，情況確實嚴重，而在台北市長柯文哲去探視後，苦勸辛龍「真的沒有機會了」，加上劉真父母也不願再看女兒受苦，辛龍才決定放手，醫師黃宥嘉也透露辛龍無法接受愛妻過世的癥結點。

鄭弘儀在節目《新聞挖挖哇》詢問黃宥嘉，北榮已是很高水準的醫院，為何還要拜託柯文哲市長去看劉真情況？黃宥嘉透露，當初會選擇北榮開刀，一定已經打聽好這裡最專業，但是病患本人一定會擔憂，不過辛龍相對樂觀的，因為愛妻的他，「一定覺得全天下最善良、最美好的人，好運都會在劉真身上」。

所以辛龍等於沒有心理準備，因此當劉真手術發生意外，黃宥嘉直言「辛龍是不可能會接受那個狀態」，就算再理智的人，雖然還是相信醫療團隊，但心理上仍懷有存疑，因此當身邊的人都告訴他，「劉真的情況已經是末期」，他還是想再尋找更多可能，最後只能找人說服他。

(中時電子報)