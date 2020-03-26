長照扣除額資格 6月前的診斷證明也符合 10:492020/03/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，為減輕身心失能者家庭的租稅負擔，2019年我國增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，今年報稅即可適用。 考量該項扣除額首年度實施，我國彈性放寬第一年取得「病症暨失能診斷證明書」時程，身心失能者在2019年1月～2020年6月1日前取得病症暨失能診斷證明書，都可列報今年長照扣除額。 (工商 ) #長照扣除額 #身心失能 #我國 #失能診斷證明 #病症 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉真執著國標冷戰父母1年半 01:202020/03/24 娛樂新聞 G20將召開應對新冠肺炎特別峰會 26日舉行 習近平出席 12:122020/03/25 國際 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美元強勢大漲 謝金河警告這些國家爆大災難 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 即時 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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