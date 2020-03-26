財政部高雄國稅局表示，為減輕身心失能者家庭的租稅負擔，2019年我國增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，今年報稅即可適用。

考量該項扣除額首年度實施，我國彈性放寬第一年取得「病症暨失能診斷證明書」時程，身心失能者在2019年1月～2020年6月1日前取得病症暨失能診斷證明書，都可列報今年長照扣除額。

(工商 )