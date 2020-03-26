電視面板出貨量大增 預估2020增三成 10:482020/03/26 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光電協進會產業分析師林政賢指出，根據DSCC統計，2019年OLED電視面板的出貨量成長了16％，達到340萬片，而且是所有螢幕尺寸都有成長。隨著 LGD 在中國廣州的8.5代廠投產，預估2020年OLED面板供應量將成長33%至 440萬片。從尺寸別來看，55吋OLED電視面板將成長29％至260萬片，65吋OLED電視面板將成長33%至160萬片，77吋OLED電視面板將成長73％至 12.6萬片，48吋OLED電視面板僅佔一小部分，出貨預估6.3萬片。 (工商 ) #電視面板 #萬片 #尺寸 #出貨量 #光電協進會 也許您會感興趣 推薦閱讀 50片賣900元 囤售上萬片口罩 婦15萬元交保 04:102020/03/22 社會新聞 2月全球智慧手機出貨 年減38％ 史上最慘 04:102020/03/23 財經要聞 電視面板需求降 群智咨詢：4月部分尺寸價格下跌 10:002020/03/23 財經 中金再調全球手機出貨預測 今年出貨量年減7％ 14:052020/03/23 財經 VR、AR缺零件... 首季出貨估年減1成 01:192020/03/24 產業．科技 今年電視面板出貨 恐首創雙跌 01:192020/03/24 產業．科技 《科技》疫情影響趨緩，3月TV面板出貨預估月增14％ 14:492020/03/24 財經 龍頭換人？ 華星光2月面板出貨首度奪冠 15:242020/03/24 財經 2～3月電視面板出貨 先蹲後跳 04:102020/03/25 產業．科技 中階手機 ODM、委外設計夯 04:102020/03/26 產業．科技 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美元強勢大漲 謝金河警告這些國家爆大災難 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 即時 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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