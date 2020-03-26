光電協進會產業分析師林政賢指出，根據DSCC統計，2019年OLED電視面板的出貨量成長了16％，達到340萬片，而且是所有螢幕尺寸都有成長。隨著 LGD 在中國廣州的8.5代廠投產，預估2020年OLED面板供應量將成長33%至 440萬片。從尺寸別來看，55吋OLED電視面板將成長29％至260萬片，65吋OLED電視面板將成長33%至160萬片，77吋OLED電視面板將成長73％至 12.6萬片，48吋OLED電視面板僅佔一小部分，出貨預估6.3萬片。

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