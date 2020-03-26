「新冠肺炎真的不是在開玩笑！」一名來自英國的媽媽富布魯克（Lauren Fulbrook）這樣說道，她的孩子近日受到冠狀病毒侵襲，目前人倒在醫院接受治療，回憶起兒子染病過程，不僅發高燒到42度，還一度出現幻覺，而孩子也問自己是不是要死了，她聽到後心都揪在一起，同時也向大家呼籲，染上新冠肺炎真的不是在開玩笑！

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，5歲的阿飛（Alfie）上週一參加游泳課後出現聲音沙啞，富布魯克當時認為孩子喝到過量的池水，因此沒有多想，但之後咳嗽越來越嚴重，隔天晚上體溫突然飆高至38.4度，儘管阿飛堅稱自己身體無虞，但富布魯克還是必須向學校請假。

富布魯克5歲兒阿飛確診新冠肺炎。（圖／翻攝自富布魯克臉書）

週四晚，阿飛的體溫飆高至42.3度，而且也他不吃不喝感覺沒食慾，富布魯克打電話叫救護車，但對方卻稱醫院太忙碌沒有辦法接收，只能在家為他降溫，如果體溫持續飆升再打急救電話，結果孩子晚上就出現幻覺、嘔吐等症狀，富布魯克逼不得已只好再撥電話叫救護車，最後將孩子送到醫院做篩檢，確診新冠肺炎。

由於富布魯克也出現咳嗽症狀，因此醫院安排一張床在阿飛旁邊給她，看見自己的掌上明珠汗如雨下，還不斷喘氣，孩子還問：「我要死了嗎？」媽媽聽完後心碎滿地，因為她只能在一旁默默守護著孩子，沒辦法為她做任何事情，而她也認為這次是這輩子所遭遇過最糟的經歷。

富布魯克也在臉書呼籲，在這個時間點請大家保持好社交距離，若大家能越早這樣做，那麼疫情就會越快過去；她也透露一項好消息，阿飛的狀況也逐漸穩定下來。

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(中時電子報)