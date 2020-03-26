中央疫情指揮中心昨(25)日證實，國內已有4起位航空業機組人員染疫，已有空服員憂心怕自身成為防疫破口。航空人員居家檢疫有所謂豁免規定，只要排班間隔5天以上，不受14天限制。但政治名嘴黃子哲透露，華航內部健康管控措施卻「逆時中」，竟將接小孩或購買三餐列為可出門的範圍，他抨擊，這樣的居家檢疫很扯，根本是做半套。

目前指揮中心規定，所有人進入三級旅遊警示的國家地區，回國後都要居家檢疫14天。但考慮到航空公司的營運調度問題，特別給予豁免的規定，也就是只要至少5天以上的居家檢疫，即可再出勤。不過指揮官陳時中有說，「這是時間放寬，但居家檢疫的措施都沒有少。」

黃子哲昨在臉書上說，外界對於未滿14天的半套居家檢疫已有疑慮，甚至也有航空公司的機師或空服員覺得不妥，擔心成為防疫的破口。但指揮中心迄今似乎並沒有要延長的打算。

黃子哲指出，有華航的員工透露，其內部的健康管控措施竟規定，在居家檢疫期間，有兩種例外情形可外出。一是執行公司指派的公務，另外則是執行生活必要所需之活動。

也就是說，即便是在5天內，公司若是有指派公務，機組員仍要出勤。如此一來，至少需要5天居家檢疫的規定形同具文，也失去意義。而更離譜的是，居家檢疫就是只能待在家中，避免對外傳播的可能性。

該規定還舉例若是接小孩或購買三餐可出門，黃子哲質疑，那其他如要繳水電費、倒垃圾、送洗衣服…等，豈不是也可以大大方方的趴趴走？

有華航的員工曝光其內部的健康管控措施。(圖擷自黃子哲臉書)

有華航的員工曝光其內部的健康管控措施。(圖擷自黃子哲臉書)

(中時電子報)