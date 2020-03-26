高雄市長韓國瑜妻子李佳芬針對總統大選期間的「黑韓」新聞告多位媒體人，年代電視台主播張雅琴26日上午出庭，強調不管被告幾次都不會退縮，防疫當前，她也呼籲李對其他新聞工作者撤告。李的律師郭瓊茹表示，提告的部分都有所本，是否撤告會再與李討論。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，由於李佳芬告的人太多，所以分批次開庭，上午是第一次的偵查庭。

張雅琴由律師陪同，一大早便抵達雲林地檢署，她說，身為新聞工作者對於不公不義或任何應該要監督的人事物都全力以赴，韓是總統候選人，可受公評，當然也應該監督，以提告的方式不會讓她退縮，不管被告幾次，她仍會繼續秉持專業監督。

張雅琴說，「聽說現場各位也有人被告」，現在疫防這麼嚴重，台灣是全世界防疫做的最好的國家，大家都忙著防疫，希望告她就可以，不然在雲林跑新聞，還被雲林女兒及女婿告，真的很「悲催」。

李佳芬委任律師控告張雅琴 、名嘴鄭佩芬、《蘋果日報》社長陳裕鑫及相關報導記者多人惡意加重誹謗、公然侮辱，嚴重妨害名譽等。

郭瓊茹回應，李提告的部分都有所本，張雅琴所言只是在合理化自己的行為，相當檢察官會詳細調查，案件在偵查中，基於偵查不公開，不加評論，至於對其他媒體人撤告部分，是不同的事件，將會與當事人討論後，如有必要再回應。

(中時 )