雙北論壇26日登場，台北市長柯文哲致詞表示，雙北需要彼此合作，已到了唇亡齒寒的程度，針對新冠肺炎疫情，定調「雙北合作、資源共享、政策一致」，新北市長侯友宜也指出，雙北沒有同調不同調問題，只有一個生命共同體，大家一致往前走。

雙北合作交流平台今天在北市舉行，柯文哲致詞時表示，雙北市共同生活圈是不爭的事實，兩市在首長層級常有意見交換，像是1月底捷運環狀線通車，表示首都生活圈或大台北生活圈，都需要彼此合作，甚至到了唇亡齒寒的程度，針對這次疫情定調「雙北合作、資源共享、政策一致」。

柯強調，雙北一定要合作，資源一定要共享，從防疫旅館、防疫專車，捷運規範大家都要一樣，利用這個機會首長討論差不多做個確認，盼大家平安度過疫情。

侯友宜開場時打趣說，下次柯市長講完，新北市要趕快拍手，他指出，這段時間大家都非常辛苦，誠如柯市長說的，雙北是共同生活圈，都在大台北工作、假期、生活，雙北合作交流平台，9年來謝謝北市給予滿滿支持，不管在環境、交通、產業、城市發展、教育文化等等提供很多幫忙。

他表示，這次開會，完全跟合作平台一致，但內容面臨新的挑戰，從過年前新冠肺炎疫情不斷高漲，雙北面臨的挑戰在全國來說是最艱鉅的，整個疫情確診、居家隔離檢疫雙北大概都是最多的，尤其在共同生活圈裡面，如何面對全國最艱鉅的疫情挑戰，雙北如何扛起重責大任，與中央併肩作戰，讓疫情因為北台灣的聯手有效遏止，協助台灣平安度過，

侯說，這段時間疫情，柯文哲和他責任重大，先前來找柯市長，非常感謝柯市長有非常好的專業和經驗，所以給雙北市民有很多專業知識，我們學習很多，新北市也因為大家的努力，和台北併肩作戰，讓疫情阻絕於境外，不是雙北權責，但在管控境內，雙北對居家檢疫、隔離與醫療充分配合，可是說是合作無間，所以從最近數據來看，境外移入案例居多，管控在境內大致還在可管控範圍內。

他強調，雙北合作雖然還沒有正式開會，但和柯市長都是好朋友，面對共同敵人新冠肺炎，我們也會和中央配合，是因為有些資訊、作戰方式權責在中央，所以全國國人有一個方向，國難當頭敵人只有一個就是疫情。

侯還提到，前段時間謝謝柯市長給新北市很多指導，指派副市長黃珊珊與新北市副秘書長把雙北議題詳細盤點，從防疫物資調配、人力資源和作戰方式大家都有溝通，雙北沒有同調不同調問題，只有一個生命共同體，大家一致往前走，謝謝柯市長在今天把所有議題列出來，雙北帶著共同目標往前走。

(中時 )