由正瀚生技（6534）董事長吳正邦發起的「國際咖啡研究學會」，於日前獲得內政部核准成立，是台灣第一個以研究為目的的咖啡領域非營利組織，會員涵蓋知名學界代表、世界咖啡賽事台灣區冠軍得主、台灣指標咖啡莊園主等，完整覆蓋咖啡從種子到豆子、豆子到杯子全產業鏈。

吳正邦指出，「國際咖啡研究學會」有五個目標，包括:一、促進國內外咖啡之學術研究、交流及合作；二、促進會員間咖啡知識之交流與經驗分享；三、舉辦國內外咖啡學術討論會、研討會與分享會等；四、成立平台舉辦政府或學術界委託之咖啡推廣活動，增進大眾對於咖啡之了解；五、舉辦各式咖啡競賽，增進台灣咖啡在國際之競爭力。

值得注意的是，「國際咖啡研究學會」是台灣第一個以「科學研究」咖啡全產業鏈為主的非營利組織，研究範疇包括世界咖啡樹種、田間栽培管理、農業資材開發、以及咖啡豆的後製、烘焙、研磨與沖煮等等，未來將與正瀚生技「風味物質研究中心」、以及國內外咖啡相關單位合作，透過田間試驗、化學分析、大數據資料庫等精準科學方式，協助提高台灣咖啡全產業鏈的產值。

根據財政部海關進出口貿易統計，2008年到2018年台灣咖啡豆進口量在十一年間成長2.1倍，咖啡也因此被稱為「黑金」產業；吳正邦表示，正瀚生技看好咖啡產業的發展潛力，除了持續開發咖啡田間使用的農業資材之外，去年五月也舉辦「兩岸盃30強精品咖啡邀請賽」，以及七月台灣首見的國際盛事「感官論壇」、吸引國內外約200位咖啡愛好者參加等活動。

吳正邦表示，藉由「國際咖啡研究學會」的成立，希望更好地串聯全產業鏈，讓更多人懂得如何品評咖啡之餘，也能一起為咖啡領域的科學研究努力。

(工商 )