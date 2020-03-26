高雄市六合路是否有小騎士炸雞？這句話竟然引起衝突，26日凌晨12點30分左右，高雄市新興分局中正三路派出所員警接獲報案，指稱一輛小黃司機在路邊痛毆一名男子後揚長離去，警方火速趕到現場，一名男子滿臉是血，眼鏡也遭打斷，表情痛苦，警方詢問原因，由於男子滿身酒氣，也說不出所以然，只好趕緊將他包紮送醫。

醉男滿臉是血，為何被打，他也覺得莫名其妙。（圖／翻攝畫面）

據目擊者提供線索，警方也在一小時左右找到這名計程車司機。司機向警方供稱，他在新興區一間酒吧載上這名醉客，男子說要前往六合路的「德州小騎士炸雞」，司機認為六合路根本沒有小騎士，雙方起了第一次口角，計程車司機原本將他載往派出所，但員警希望小黃駕駛跟乘客好好溝通，安全將他載回家，之後雙方又在車上起衝突，小黃司機一氣之下將醉客拖下車痛打後離去。

小黃駕駛到案後，坦承脾氣火爆，但也指控醉客數度對他挑釁，才會一時情緒失控，並願意提供行車紀錄器，還原事情全貌，警方也展開調查。

被逮的小黃司機向警方坦承，他脾氣火爆，但司機也指控乘客態度不佳，甚至嗆不給錢，才會讓他情緒失控。（圖／翻攝畫面）

高雄六合路是否有德州小騎士炸雞店，經查確實有此店家，小黃司機誤會醉客，引起烏龍暴打事件。（圖／翻攝畫面）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)