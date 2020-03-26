天還沒亮看到路邊有阿嬤招手、路有滿頭是血的紅衣阿伯，讓人嚇一跳的畫面，都被新竹縣警察局新埔分局員警呂幸鴻遇上，兩名年長者分別因心臟不適、身體不適而求援，幸好呂幸鴻即時協助、熱心助人。

呂幸鴻13日上午巡邏時，發現路邊竟然有名穿著紅衣服的中年男子在爬行，他連忙下車問候，才知道中年男子為中風患者，當天早上剛與人發生交通事故，沒多久外出散步時，卻因身體不適倒地，滿頭是血在路上爬行，還想爬回數公里外的家。

呂幸鴻與同事上前協助時，中年男子還堅持不願叫救護車，但因距離遙遠且行動受阻，呂幸鴻便請派出所派出警車，載他回住處，再由其家人送往醫院治療。

而路有紅衣伯救援事件沒過多久，呂幸鴻17日凌晨巡邏，天還沒亮，又看到路邊有阿嬤向他招手，原來一名8旬婦人運動時心臟突然不適，呂幸鴻與同事連忙叫救護車，協助阿嬤送醫。警方也呼籲，家有年長者，務必要注意行的安全，身體如有不適，務必要立即就醫，以免發生意外。

(中時 )