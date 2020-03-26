台積電ADR周三續漲，台積電(2330)也獲得外資近兩個交易日持續回補，累計買超29260張。台積電今早開高後震盪，低檔仍有買盤承接，股價回到平盤以上也支撐台股早盤壓回幅度有限。

台積電ADR周三收49美元，上漲0.13美元或0.27%，折合新台幣每股約297.2元。台積電周二收高至277元，外資單日持續買超台積電1萬1870張，居買超第3大，已連續2個交易日買超。

受到2019冠狀病毒疾病COVID-19疫情干擾，部分外資近期下修台積電目標價，但最低目標價仍守住310元，且投資建議維持買進。台積電在上周五國安基金可進場護盤以及外資本周低檔回補下，股價自波段最低價位至今反彈逾40元，市值增約1兆元，市值重新站回7兆元。

台積電第一季看法樂觀，預估美元營收僅比上季新高減少在2%之內；台積電將於4月10日前公布3月營收，預估符合預期，預計將緊接著於4月中旬召開法人說明會公布第二季展望，成為市場關注焦點。

(時報資訊)