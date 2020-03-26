鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）2019年營運持續好轉，第四季本業營運續強，雖因所得稅費用暴增，致使獲利出現「雙降」，但合計全年歸屬母公司稅後淨利6.38億元，年增達1.14倍，每股盈餘（EPS）6.16元，遠優於前年2.83元，雙創近3年高點。

訊芯董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利3.7元，為近3年高點，但盈餘配發率約60.06％，為近3年低點。以25日收盤價84.9元計算，現金殖利率約4.39％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。

訊芯股價自鼠年開紅盤以來一路下跌，23日下探68.9元，創2018年12月中以來近1年4個月低點，2個月來跌幅達近57％。近2日跟隨大盤同步觸底強彈，今（25）日再放量勁揚，最高上漲4.15％至87.8元，早盤維持逾3％漲幅，領漲封測族群。

訊芯2019年合併營收57.44億元，年增28.64％，改寫歷史次高。毛利率24.13％、營益率10.85％，雙創近3年高點。歸屬母公司稅後淨利6.38億元，年增達1.14倍，每股盈餘（EPS）6.16元，遠優於前年2.83元，雙創近3年高點。

訊芯2019年第四季合併營收13.91億元，季增0.02％、年減8.3％。毛利率37.05％、營益率18.6％，分創近6年、3年高點。不過，因所得稅費用季增2.55倍、年增3.02倍，歸屬母公司稅後淨利1.95億元，季減26.99％、年減6.43％，每股盈餘1.87元。

訊芯先前法說時指出，近年積極耕耘3D感測生物辨識系統、高速光纖通訊收發模組及系統級封裝（SiP）等先進領域，多元化布局轉型效益今年顯現，產品組合優化帶動毛利率提升，使去年營運狀況顯著好轉。

由於步入產業淡季，加上新冠肺炎疫情致使廣州中山廠復工延後，訊芯2020年2月自結合併營收驟降至1.34億元新低，月減達71.64％、年減達63.4％。累計1～2月合併營收6.09億元，年減28.62％。隨著復工率回升，預期後續營收可望逐步好轉。

訊芯董事長徐文一先前表示，未來公司業務與5G應用高度關聯，看好今年將是5G應用爆發元年，將使射頻前端的功率放大器（PA）用量、光纖通訊收發模組需求增加，帶動公司系統級封裝（SiP）及光纖通訊收發模組業務動能，對公司是充滿挑戰與生機的1年。

因應市場需求成長趨勢，訊芯今年將大舉投資，預期資本支出將提升至10～15億元，主要用於擴充SiP及光纖通訊收發模組產能。同時，因應貿易戰影響，也提前在越南布局成立第二生產中心、建立2座工廠，預計分別3月及今年底投產。

(時報資訊)