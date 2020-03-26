美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加162.3萬桶，小於市場預期的增加277.4萬桶。汽油庫存減少153.7萬桶，市場預期為減少65.7萬桶。蒸餾油庫存減少67.9萬桶，市場預期為減少188.6萬桶。煉廠產能利用率升高0.9個百分點，原油進口量增加10.6萬桶／日。

2.美國2月耐久財訂單月增1.2%，市場預期為月減0.8%。扣除運輸的耐久財訂單月減0.6%，市場預期為月減0.4%。扣除國防的耐久財訂單月增0.1%。扣除飛機的非國防資本財訂單月減0.8%，市場預期為月減0.4%。

3.美國公債首次出現負利率，市場對短債的需求暴增，1月期與3月期公債殖利率分別跌至負0.056%與負0.048%，凸顯出投資人對近期經濟前景感到不安。這也意味著繼歐洲和日本之後，受新冠肺炎大流行影響，美國或許正朝向負利率前進。

4.投資人寄望美國國會將通過規模空前的紓困振興方案，在經濟風險減少的預期下，紐約4月期金繼前一日創下11年來最大單日漲幅後，周三收跌27.4美元或1.7%，為每盎斯1633.40美元。

(時報資訊)