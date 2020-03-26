應華(5392)因旗下創投公司投資標的陸續上市助攻，2019年稅後盈餘為4.22億元，年成長68%，每股盈餘為1.3元，儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，應華大陸工廠產能已恢復至90%，應華表示，雖然疫情對公司今年獲利會有影響，但獲利可望隨著疫情緩解逐步回到正常水準。

應華精密2019年合併營收為120.96億元，年減2.18%，營業毛利為17.95億元，年減4.06%，合併毛利率為14.84%，年減0.3個百分點，稅後盈餘為4.22億元，年成長68%，歸屬母公司稅後盈餘為1.89億元，每股盈餘為1.3元。

受到新冠肺炎疫情影響，應華前2月合併營收為14.77億元，年減25.8%，應華表示，雖然近期新冠肺炎在歐美大爆發，隨著世界各國對於新冠肺炎疫情積極防治及因應，預估全球疫情將會漸漸緩解，並帶動另一波的消費力道，目前應華在大陸工廠產能已恢復至90%，雖疫情對於公司本年度之獲利還是會有所影響，但未來獲利將會慢慢回到正常水準。

此外，由於應華股價跌幅過深，董事會決議通過實施買回庫藏股，預計買回張數為2000張。

應華強調，公司銀行存款加上類定存保本型金融資產大約50億元，因此將以謹慎評估現金水位，控管各項支出之方式面對此波疫情帶來之影響，並同步以積極之心態看待此波疫情後續帶來的可能各項商機，以及產業版圖之改變，以期能提前布局下一世代之產品。

(時報資訊)