陳菊時代的前高市行政暨國際處長陳瓊華化身罷韓大將，25日爆料韓國瑜擔心被罷免，在與台商聚會時竟乾了3瓶高粱「求救拜託別罷韓」，雖然市府嚴正否認，陳瓊華仍繼續追打，親綠粉專更狠酸「防疫期間還酗酒，你以為是在喝酒消毒嗎？」對此，高市新聞局長鄭照新忍不住在臉書怒回，指當天是教育界的聚會，市長吃到一半就先離開，然後趕去一個議會的相關餐敘，「三瓶高粱是要怎麼邊趕攤邊喝，早就不省人事了吧？」對於無端謠言，市府一定會提告。

陳瓊華自稱有好姊妹向她通報，3月18日晚上韓國瑜跟台商餐敘，為了爭取他們支持，韓乾了3瓶高粱，市府昨日已予以否認，但陳瓊華仍不斷要韓國瑜交代當天晚上人在哪裡，「市民有權知道，市長的防疫酒精是用擦的，還是用喝的？」

臉書粉專「只是堵藍」今早也貼出圖片，用韓國瑜選舉期間被支持者拍到在電梯裡爆累掩面的照片，加註文字「韓國瑜連乾三瓶高粱，拜託台商不要罷韓；防疫期間還酗酒，你以為是在喝酒消毒嗎？」

「好姊妹說？我還好兄弟勒！」高市新聞局長鄭照新26日上午在個人臉書貼文回擊，強調罷免團體根本是無中生有、隨意造謠，「三瓶高粱個鬼，當天有教育界的短暫聚餐，市長一半還先走人，然後去議會相關餐敘趕攤，三瓶高粱誓要怎麼邊趕攤邊喝？早就不省人事了吧？」另外他說，粉專移花接木使用市長以前在新竹造勢大會，電梯疲累的圖片，意圖混淆讀者市長酒醉。

鄭照新並hashtag「你相信的都是這種人唬爛的鄉野奇譚」，表示罷免團體長期透過造謠，塑造韓國瑜的負面形象。

據了解，3月18日晚上，韓國瑜參加聚會的地點是在中央公園的「J cafe」，此處也是鬼才藝人黃明志為高雄拍攝觀光主題曲〈出去走走〉MV、片尾彩蛋韓國瑜入鏡叫醒黃明志的取景地點，當天現場只席開1桌，主要都是教育界、補教界人士參加，韓吃到一半還提早離席，隨後趕往一個議員約的餐會，根本沒喝三瓶高粱。

鄭照新強調，罷免是公民權利，但為了達到政治操作目的，罷免團體無端謠言、毫無求證，帶動信口開河的惡質風氣，「簡直是社會敗類的行為，不可容忍」，將由法制局蒐集相關證據提告。

(中時 )