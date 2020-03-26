花藍賀卡寫「賀洪于茜小姐榮任文傳會發言人誌慶」，贈送者署名「仰慕者」。（黃福其攝）

國民黨昨天公布發言人團5人名單，今早在文傳會門口就出現一對署名「仰慕者」花藍，致賀對象發言人團之一的未婚正妹、文傳會傳播部專員洪于茜，引起黨部轟動，不少同事羡慕地說「人正，真好！」

83年次的洪于茜是台北醫學大學醫務管理系畢業，曾任台灣拜耳企業溝通部CSR專案管理、長風基金會專案實習，是國民黨現任5位發言人中最年輕的一位，由於擁有模特兒身材，氣質好又漂亮、口才清晰又條理分明，前年九合一選舉前到國民黨服務時就引起注意，後來還擔任文傳會副發言人，這次江啟臣上任後被升任為國民黨發言人。

據悉，170公分的洪于茜，雖不乏「仰慕者」，不過因黨部人力吃緊，公務繁重，無暇交男友。對於是否「仰慕者」送花籃，她故作迷糊反問：「真的有嗎？蠻感謝的！」

她猜想，可能是過去在長風基金會有一群關心她的長官們，恭喜她之際同時開個小玩笑。

國民黨另外4位發言人分別為新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞。

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(中時 )