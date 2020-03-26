家住高雄林園區的黃姓男子21日從香港返國後，依規定必須居家檢疫，卻被發現22、23日分別有離開電子圍籬紀錄，經高市衛生局追查，期間竟出門趴趴走，出門買藥、吃早餐，依法將開出兩張各10萬罰單。高市連同這案，共有3例遭強制送集中檢疫所。

高市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高市有3例居家檢疫個案因不配合，到處趴趴走，而被強制送檢疫所。首例為廈門返國的北部台商，逃出防疫旅館後，在高雄機場強行闖關遭攔，接著在防疫小黃上又攻擊司機，最後被強制送檢疫所。

第2例為家住鼓山區男子，日前將防疫手機惡意放在家中，辯稱要去中部找友人借錢，自述晚間7時30分開車上國道，但晚間9時30許在彰化交流道路段附近，因形跡可疑，遭國道警方攔下並查出是居家檢疫對象，隔日凌晨0時30分返回檢疫地。

然而，高市衛生局追查發現男子扯謊，事實上當天下午4時許，人就已經不在家，而在外頭趴趴走，原本至少將開罰20萬元，這下違規行為重大，將加重開罰40萬元。

另外，家住林園的黃姓男子違反居家檢疫規定，還擅自出門吃早餐、買藥，並與友人雙載趴趴走。衛生局將依據特別條例裁處，依行為論，將開2張分別至少為10萬元的罰單，並將黃男強制送檢疫所。

(中時 )