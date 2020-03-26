大聯盟與美職球員工會在過去10天不斷溝通，希望能達成雙方都同意的協議，他們希望能盡量比完162場比賽，不過就算5月中開始二度春訓，讓選手提升身體素質，但也要到6月才有可能開季，這也代表世界大賽將直到寒冬的11月底才可能進行。

據美媒報導，即使不可避免賽季會縮減，但雙方都希望在6月初開始比賽，這讓球員會依比賽場數而照比例獲得薪水，因此有多名選手向美媒《ESPN》表示，他們寧願進行大量雙重賽(每周最多兩場)來補足因延賽而落後的時間表。

此外《今日美國》提出進一步消息，大聯盟與美職球員工會希望能至少進行100場比賽，也討論過擴大季後賽來賺取更多錢，以彌補因疫情而損失的收入。同時他們談論到面對11月的寒冬，預計會把季後賽和世界大賽移到溫暖的第三方中立場地進行。

雙方最大的爭議點是年資該如何計算，美媒報導，只要球季沒被取消，且順利比完世界大賽，即使沒比完162場，球員也將獲得完整一年的年資。這讓多名2020年賽季結束後獲得自由球員資格的明星選手，如道奇外野手貝茲(Mookie Betts)、紅人先發投手包爾(Trevor Bauer)、大都會投手史卓曼(Marcus Stroman)等人不必再擔心。

(中時 )